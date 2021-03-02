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Проект "Уличный артист" возобновил работу в Москве

Координировать работу проекта будет Московский продюсерский центр

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музыканты, танцоры, актеры и представители других творческих жанров вновь смогут выступить для жителей и гостей Москвы в рамках проекта "Уличный артист", который возобновил работу в столице. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Московского продюсерского центра.

"Возобновляет свою работу полюбившийся многим москвичам и гостям столицы проект "Уличный артист". Принять участие и выступить для сотен тысяч зрителей на одной из 40 площадок проекта могут представители всех творческих жанров - музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры, художники и другие", - рассказали в пресс-службе.

Координировать работу проекта будет Московский продюсерский центр, подведомственный департаменту культуры города Москвы. "Уже несколько лет выступления в рамках проекта "Уличный артист" создают настроение для горожан и гостей столицы. За это время они стали ярким творческим явлением в жизни Москвы. К сожалению, пандемия заставила временно ограничить многие активности. Теперь, когда ситуация постепенно выправляется, город возвращается к нормальной жизни. Одним из всех заметных признаков этого станут в том числе и выступления уличных артистов", - привели в пресс-службе слова руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Чтобы принять участие в проекте, артистам необходимо зайти на страницу "Уличный артист" на портале mos.ru, затем выбрать площадку и забронировать желаемые дату и время. На площадку необходимо взять с собой подтверждение бронирования и паспорт.

"Уличный артист - проект с открытой системой онлайн-бронирования, предоставляющий равные возможности легально выступать на улицах столицы всем творческим жителям и гостям города", - отметили пресс-службе.

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