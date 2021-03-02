Услуги помощи москвичам при переезде в рамках реновации перейдут в электронный вид

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Еще две услуги для москвичей - подача заявления на помощь в организации переезда по программе реновации и заявка на устранение строительных дефектов планируют перевести в электронный вид в первом полугодии 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" запущен в автоматизированном режиме в ноябре 2020 года и включает в себя набор инструкций, уведомлений, электронных услуг, связанных единым сценарием переселения жителя по программе. В первом полугодии 2021 года планируется перевести в электронный вид еще две услуги, в их числе - подача заявления на помощь в организации переезда и заявка на устранение строительных дефектов. На сегодняшний день жителям 44 домов направлено более 25 тыс. уведомлений о разных этапах переселения, в том числе письма с предложением новой квартиры", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина.

На сегодняшний день участникам программы приходит в личный кабинет на mos.ru, электронную почту и по смс информация о старте и этапах переселения дома с указанием адреса и телефона Центра информирования по переселению. Также уведомления содержат информацию о необходимости написать заявление по итогам осмотра новой квартиры, о поданном согласии/отказе на предложенную квартиру.

"Активное внедрение цифровых сервисов в городском управлении и слаженное взаимодействие ведомств позволяют предлагать жителям при переселении целый комплекс онлайн-услуг. Уникальный суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" - это новый формат предоставления электронных госуслуг, объединенных по жизненной ситуации. Пошаговое предоставление жителям актуальной информации о процессе или готовности документов, проактивных сообщений о необходимости следующего действия делают процесс переселения более понятным и комфортным", - отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" разработан и развивается совместно Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы, Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений и столичным департаментом информационных технологий.