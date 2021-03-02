Памятный знак 18-й дивизии Московского народного ополчения открыли на севере столицы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный 18-й дивизии Московского народного ополчения, открыли на Ленинградском проспекте во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые ветераны, дети и потомки ополченцев, юнармейцы, все, кому небезразлична программа памяти Московского народного ополчения. Сегодня мы открываем очередной памятник дивизии Московского народного ополчения, чья память не была еще увековечена. Сегодня здесь, на пересечении Ленинградского проспекта и Скаковой улицы, мы открываем памятник 18-й дивизии народного ополчения, которая, действительно, формировалась рядом, в гостинице "Советская", - сказал в ходе церемонии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также выразил благодарность участникам программы Мосгордумы "Памяти Московского народного ополчения", а также поддержавшему ее мэру Москвы Сергею Собянину и правительству столицы. Кроме того, спикер Мосгордумы поблагодарил сотрудников московского метрополитена и Министерства иностранных дел РФ за сохранение памяти о тех, кто входил в ряды народного ополчения. "В мае мы откроем третий памятник - 21-й дивизии, который будет расположен на Кутузовском проспекте", - сказал Шапошников.

По его словам, невозможно оценить роль Московского народного ополчения в защите города. "Если бы не эти 200 тыс. простых москвичей, которые не были кадровыми военными, которые были абсолютно разного возраста, от 16 до 70 лет, которые, по сути, могли бы оставаться на производствах, не идти защищать. Но они по зову сердца вышли защищать свой родной город и дали возможность кадровым силам Красной армии прийти на защиту нашей столицы", - сказал Шапошников.

18-я дивизия Московского народного ополчения формировалась в гостинице "Советская" на Ленинградском проспекте, 32. Только за один день в комиссию по ее формированию поступило свыше 7,5 тыс. заявлений. Дивизия участвовала в строительстве Можайской линии обороны, сдерживала натиск фашистских войск под Волоколамском, участвовала в контрнаступлении под Москвой, дошла до Восточной Пруссии, а в 1942 году была преобразована в 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Закладной камень на месте установки будущего памятного знака 18-й дивизии Московского народного ополчения был открыт в сентябре 2016 года.

О программе

Патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения" реализуется в столице по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке правительства Москвы. Цель программы - координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении и др. В реализации программы участвуют представители ветеранского сообщества столицы, члены Молодежной палаты при Мосгордуме, родственники ополченцев.

Кроме того, в настоящее время ведется активная подготовка юбилейных памятных мероприятий, посвященных 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и Битвы за Москву.