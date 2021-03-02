Усиленные меры по дезинфекции московского транспорта сохранятся в 2021 и 2022 годах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Введенные в связи с пандемией коронавируса дополнительные меры по дезинфекции поверхностей московского общественного транспорта сохранятся в этом и в следующем годах. Об этом сообщил во вторник заммэра столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Дезинфекция, обработка, повышение количества различных мероприятий, связанных с очисткой поверхностей, которых касаются пассажиры, это приоритет, который был у нас и в прошлом году. Все эти меры останутся у нас и в этом, и в следующем году", - сказал он.

По словам Ликсутова, мероприятия по обработке поверхностей в московском транспорте проводятся от пяти до 15 раз чаще, чем до пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.