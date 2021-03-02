{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Усиленные меры по дезинфекции московского транспорта сохранятся в 2021 и 2022 годах

Поверхности в московском транспорте обрабатывают от пяти до 15 раз чаще, чем до пандемии, отметил заммэра столицы Максим Ликсутов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Введенные в связи с пандемией коронавируса дополнительные меры по дезинфекции поверхностей московского общественного транспорта сохранятся в этом и в следующем годах. Об этом сообщил во вторник заммэра столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Дезинфекция, обработка, повышение количества различных мероприятий, связанных с очисткой поверхностей, которых касаются пассажиры, это приоритет, который был у нас и в прошлом году. Все эти меры останутся у нас и в этом, и в следующем году", - сказал он.

По словам Ликсутова, мероприятия по обработке поверхностей в московском транспорте проводятся от пяти до 15 раз чаще, чем до пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Водитель такси сбил двух рабочих на востоке Москвы
Пострадавшие госпитализированы
Читать полностью