Общественный водный транспорт может заработать в Москве через 2-3 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Регулярный речной транспорт для жителей Москвы может быть запущен в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

"Мы начали работать над речными перевозками, мы очень рассчитываем, что в ближайшие, может быть, 2-3 года, в Москве появятся регулярные речные перевозки по Москва-реке, которые будут выполнять <...> не только туристическую <...>, но и транспортную функцию, удобно соединяя два берега реки", - сказал он.

По словам Ликсутова, поездка на таком транспорте займет 5-7 минут, в то время как при использовании метро или автодорожной сети на данный момент приходится тратить порядка получаса.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что запуск общественного водного транспорта в Москве отложен на 2021-2022 годы, так как расходы на поставку речных судов для проекта не являются предметом первой необходимости. Он подчеркнул, что развитие речного транспорта в столице является долгосрочным проектом. Для его реализации необходима реконструкция причалов и благоустройство прилегающих к Москве-реке территорий, в том числе перенос остановок городского транспорта ближе к причалам, организация стоянок такси и парковок.

Пилотный маршрут общественного речного транспорта должен пройти от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи станций метро, МЦК, а также остановок наземного транспорта. Оплата проезда будет производиться по городским тарифам, в частности предусмотрена возможность оплаты картой "Тройка".