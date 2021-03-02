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На севере Москвы мужчина выпал из окна квартиры на 18-м этаже и выжил

По данным источника в правоохранительных органах, он упал в сугроб

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Беломорской улице из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме, выпал мужчина. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина упал в сугроб, что и спасло ему жизнь. По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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