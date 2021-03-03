Реконструкцию станции Апрелевка МЦД-4 планируют завершить в 2022 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Реконструкцию станции Апрелевка Московских центральных диаметров (МЦД) планируют завершить в 2022 году. При этом запуск МЦД-4, по которому пойдет поезд до Апрелевки, запланирован до 2024 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"МЦД-4 "Киевско-Горьковский" планируется запустить до 2024 года. Апрелевка станет одной из его конечных станций. Реконструкция станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) "Киевско-Горьковский" завершится в 2022 году", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Он отметил, сейчас ведется масштабная программа по развитию Киевского направления Московской железной дороги. В 2021 году здесь планируется открыть семь вокзалов: два новых - на станциях Минская и Аминьевская, а также пять после реконструкции - на станциях Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская. По уровню комфорта они будут соответствовать стандарту Московских центральных диаметров.

На Апрелевке будут три платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от непогоды, также предусмотрено современное освещение и навигация. После реконструкции у пассажиров появится современный вокзал, который будет соответствовать стандартам московского транспорта. Станция свяжет разные районы города, разделенные железнодорожными путями. Сейчас они соединены морально и технически устаревшим пешеходным мостом.

"Новый надземный переход будет крытым, сходы на платформы и выходы в город оборудуют лифтами и эскалаторами. Это поможет родителям с колясками, людям старшего возраста и маломобильным жителям. Кроме того, на вокзале разместятся три вестибюля с кассами и турникетами. Строители уже возвели металлический каркас перехода и работают над его остеклением", - добавляется в материале.

Общая длина МЦД-4 составит 86 км. На нем будут 39 станций. Конечными станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. С 18 станций можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры. Открытие движения по МЦД-4 улучшит транспортную ситуацию в 23 районах столицы с населением более 2,5 млн человек. Быстрее добираться до Москвы смогут жители подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других расположенных рядом населенных пунктов.