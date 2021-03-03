Начинающим предпринимательницам предложат курс на форуме "Женский бизнес" в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Образовательная программа, посвященная женскому предпринимательству, пройдет в столице в преддверии 8 марта. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сегодня женщины успешно совмещают домашние хлопоты, заботу о детях и ведение собственного бизнеса. Москва предлагает множество обучающих курсов и тренингов, которые позволяют восполнить недостающие знания и приобрести необходимые навыки для открытия дела. В честь Международного женского дня мы запускаем учебную программу, предназначенную для начинающих бизнес-леди. Они познакомятся с основами предпринимательства, а еще научатся монетизировать хобби, находить новые рынки сбыта и грамотно планировать время", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Образовательная программа начнется с форума "Женский бизнес", который пройдет 4 марта с 13:00 до 18:00 в "Цифровом деловом пространстве". Зарегистрироваться на форум можно на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Во время мотивационной сессии выступят предпринимательницы (среди них основательницы маркетинговых и имиджевых агентств, владелицы косметических брендов и другие), которые расскажут, как добились успехов, какие ошибки совершали в начале пути и чему успели научиться за годы работы. Речь пойдет также о деловом этикете и о дресс-коде на встречах с партнерами. Кроме того, лекторы объяснят, как творческие люди могут превратить хобби в международный бизнес-проект и начать зарабатывать на нем. На форуме также затронут тему психологии предпринимательства. Слушатели узнают о методиках избавления от внутренних рамок, которые мешают добиться успеха, принципах подбора сплоченной и эффективной команды и продвижения личного бренда.

С 11 марта по 1 апреля также пройдет онлайн-курс "СамозанятаЯ в своем любимом деле". Он состоит из семи вебинаров. Участницы изучат этапы открытия бизнеса с нуля - от определения ниши и целевой аудитории до запуска эффективной рекламной кампании.

В прошлом году "Малый бизнес Москвы" провел более 1,3 тыс. семинаров, вебинаров, конференций, форумов и интенсивных курсов для предпринимателей. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большинство из них состоялось в онлайн-режиме на портале mbm.mos.