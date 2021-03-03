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Музей Победы подарит женщинам бесплатный вход 8 марта

Также посетителей музея в этот день ждет специальная праздничная программа

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу к 8 марта, а вход для женщин в этот день будет бесплатным, сообщает пресс-служба музея в среду.

"Вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным для женщин 8 марта. В этот день музей подготовил специальную праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные концерты, квест и мастер-классы для детей", - говорится в сообщении.

Исторический квест будет посвящен подвигам советских женщин во время Великой Отечественной войны. Участникам расскажут интересные факты о судьбах Гули Королевой, Ольги Берггольц, Дины Волкац и других. В Зале Полководцев в этот день пройдут два концерта. Артисты "Бригады по изучению и пропаганде творчества Маяковского", студенты ГИТИСа и актеры театра "Вертикаль" представят поэтическо-музыкальную программу "Поэзия для женщин".

Перед зрителями выступят также участники фестиваля "Журавли Победы". Это хореографический ансамбль "Веселуха", лауреаты международных конкурсов Екатерина Иваний и Даниил Букач, участник проекта "Голос. 9 сезон" Иван Харитонов, а также солисты фонда одаренных детей "Арт-экспресс". Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров исполнит песни "Когда весна придет, не знаю", "Только раз бывают в жизни встречи", "Очи черные", "Эти глаза напротив", "Королева красоты" и другие. Завершит программу детский музыкальный театр "Домисолька".

Помимо этого, состоится детский мастер-класс "Открытка маме". Еще одним событием праздничной программы станет модный показ - студенты РГУ им. А.Н. Косыгина продемонстрируют лучшие студенческие коллекции одежды. В кинозале "Конев" в этот день бесплатно покажут фильм "Родные" режиссера Игоря Аксенова.

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