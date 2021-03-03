Парк подвижного состава МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновился в 2020 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Парк поездов на первом и втором Московских центральных диаметрах (МЦД-1 и МЦД-2) обновили на 100% в 2020 году. В целом на Московский транспортный узел (МТУ) за прошлый год поставили 499 новых вагонов, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"До запуска МЦД, в начале 2019 года, на будущих направлениях диаметров было 57% старого подвижного состава. В 2020-м была проведена масштабная работа по обновлению парка пригородных поездов. На первом и втором диаметрах парк поездов обновлен на 100%. Здесь курсируют составы, средний возраст которых не превышает трех лет: "Иволга", ЭП2Д, "Ласточка" и двухэтажные аэроэкспрессы. Таким образом, сегодня парк подвижного состава на Московских центральных диаметрах - один из самых молодых в Европе", - говорится в сообщении.

В 2021 году компании-перевозчики получат более 200 новых вагонов для обслуживания МТУ: 209 вагонов поездов ЭП2Д и 20 новых вагонов поездов "Ласточка". Кроме того, несмотря на пандемию, городу удалось сохранить рекордные темпы строительства и реконструкции станций перспективных и существующих МЦД. За 2020 год в Москве и области построили или реконструировали 15 пригородных вокзалов.

В этом году в столичном регионе планируется открыть еще 11 объектов: 10 станций на линиях существующих и перспективных диаметров (Печатники, Щукинская, Марьина Роща, Аминьевская, Минская, Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская) и новый вокзал Восточный на Московском центральном кольце (МЦК) для транзитных поездов дальнего следования. Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 км путей и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, станции МЦК и радиальных направлений железной дороги.