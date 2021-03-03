Возведение жилья на промплощадках может помочь ускорить переселение по программе реновации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Строительство жилья на промышленных площадках может помочь сократить сроки переселения по программе реновации. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Мы уже определили 489 стартовых площадок, <...> еженедельно с Москомархитектурой обсуждаем на наших штабах новые возможности, новые стартовые площадки. Промплощадки, когда мы окончательно обсудим, будут дополнительными стартовыми площадками в программе реновации, которые, мы очень сильно надеемся, помогут даже сократить срок реализации программы. У нас есть районы, где больше трех волн [переселения], они уходят за 2032 год, особенно актуально для них привлекать промышленные площадки", - сказал Загрутдинов.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил ТАСС, что переселение жителей по программе реновации, рассчитанной на 10-12 лет, будут проводить в Москве на каждой отобранной площадке в три-четыре этапа. По его словам, в столице около 10 районов, где планируется до четырех волн переселения.

Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве, около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.