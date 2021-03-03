Станции метро "Карамышевская" и "Мневники" БКЛ планируют открыть в Москве не позже апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Станции московского метрополитена "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии планируется открыть не позднее апреля. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Станции практически готовы, на 98%. У нас на одном участке есть сложные геологические условия, с этим вопросом работаем, но там по технологии ускорять нельзя, это может привести к определенным последствиям. Думаю, весной этого года введем, март-апрель, они будут введены в эксплуатацию", - сказал Загрутдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

4 января заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что открытие данных станций московского метрополитена планируется провести в течение двух месяцев. Изначально эти станции планировалось открыть до конца 2020 года.

Ранее "Карамышевская" носила рабочее название "Улица Народного Ополчения", а "Мневники" называлась "Карамышевская".

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").