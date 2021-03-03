QR-коды с именами авторов и строителей МЦД разместили на станции Кокошкино в Новой Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Платформу реконструируемой станции Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего МЦД-4 Кокошкино оформили металлическими резными пластинами с 200 именными QR-кодами. Просканировав двухмерные штрихкоды, пользователь смартфона сможет узнать имена и фамилии причастных к реализации проекта МЦД, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.
"На реконструируемой станции Кокошкино на ограждении платформ, на всем их протяжении, размещены металлические резные пластины с QR-кодами, просканировав которые можно узнать фамилии руководителей проекта МЦД, проектировщиков, строителей. Всего представлено 200 именных QR-кодов", - прокомментировали в пресс-службе.
Там пояснили, что станции МЦД возводятся в соответствии со стандартом, который предполагает создание безбарьерной среды и максимального комфорта для пассажиров. В то же время в оформлении некоторых станций использованы специальные элементы, подчеркивающие неповторимость объектов. Так, например, вестибюль Долгопрудной МЦД-1 украшает фигура дирижабля, напоминая о первоначальном названии города Дирижаблестрой, а на станции с символическим названием Победа представлена фотогалерея о ВОВ.
Как убедился корр. ТАСС, на платформе Кокошкино, которую возводят в Новой Москве, размещены металлические щиты с QR-кодами, которые хранят имена персон, связанных со строительством Московских центральных диаметров. В том числе в кодах указаны имена мэра Москвы Сергея Собянина, главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова, экс-заммэра Москвы и ныне зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, замгендиректора ОАО "РЖД" Олега Тони и др. Кроме того, ряд установленных QR-кодов "перенаправляют" на интернет-страницы о самом установочном пункте Кокошкино, а также заключают в себе имена и фамилии строителей и проектировщиков Московских центральных диаметров.
Реконструируемая станция "Кокошкино" Киевского направления Московской железной дороги расположена в одноименном дачном поселке Новомосковского административного округа. В перспективе она войдет в состав МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" и улучшит транспортную доступность для более 15 тыс. жителей района. Ранее сообщалось, что на остановочном пункте были возведены две береговые платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков. Открыть станцию для пассажиров планировалось в I квартале 2021 года.
Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.