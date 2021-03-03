QR-коды с именами авторов и строителей МЦД разместили на станции Кокошкино в Новой Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Платформу реконструируемой станции Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего МЦД-4 Кокошкино оформили металлическими резными пластинами с 200 именными QR-кодами. Просканировав двухмерные штрихкоды, пользователь смартфона сможет узнать имена и фамилии причастных к реализации проекта МЦД, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"На реконструируемой станции Кокошкино на ограждении платформ, на всем их протяжении, размещены металлические резные пластины с QR-кодами, просканировав которые можно узнать фамилии руководителей проекта МЦД, проектировщиков, строителей. Всего представлено 200 именных QR-кодов", - прокомментировали в пресс-службе.

Там пояснили, что станции МЦД возводятся в соответствии со стандартом, который предполагает создание безбарьерной среды и максимального комфорта для пассажиров. В то же время в оформлении некоторых станций использованы специальные элементы, подчеркивающие неповторимость объектов. Так, например, вестибюль Долгопрудной МЦД-1 украшает фигура дирижабля, напоминая о первоначальном названии города Дирижаблестрой, а на станции с символическим названием Победа представлена фотогалерея о ВОВ.