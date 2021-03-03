В Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух в торговых центрах Москвы - "РИО" Ленинский и "Дубровка". Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 3 марта сделать прививку против COVID-19 можно еще в двух точках - в торговых центрах "РИО" на Ленинском проспекте и "Дубровка". Там начали работать выездные бригады вакцинации против коронавируса. Мы регулярно расширяем список локаций, где можно сделать прививку. При выборе новых точек мы обязательно учитываем их популярность у горожан, чтобы как можно большее число людей могло пройти вакцинацию", - сказала Ракова.

По ее словам, выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в двух из них вакцинация уже завершилась. В перспективе на ближайшие три недели вакцинация начнется еще в шести торговых центрах.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.