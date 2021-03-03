Более 20 тыс. пациентов с COVID-19 прошли лечение в больнице в Коммунарке за год

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией, прошли лечение в московском медицинском комплексе в Коммунарке с марта 2020 года. Специалисты провели более 3,7 млн исследований и свыше 1,1 тыс. операций, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"За год лечение в медицинском комплексе в Коммунарке прошли более 20 тыс. человек, заболевших коронавирусом. Сейчас возможности комплекса позволяют одновременно оказывать медицинскую помощь более чем 2 тыс. пациентов. <…> Все виды обследований и терапии, необходимое медицинское оборудование в равной степени доступны каждому пациенту больницы. На полную мощность заработала и лабораторная служба: более 2,25 млн исследований было выполнено для больницы, а остальные - для других медицинских учреждений города", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Дениса Проценко.

По его словам, на март 2020 года для лечения коронавирусной инфекции еще не было достоверных методов диагностики и клинических рекомендаций. Поэтому необходимый опыт приходилось получать во время работы с пациентами. Всего в клинике были развернуты 802 койки. В октябре в Коммунарке открыли резервный госпиталь на 1 249 коек. В нем расположили крупнейший блок реанимации и интенсивной терапии на 330 коек.

Больница в Коммунарке является одной из базовых в столице для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией. С 1 марта прошлого года к ноябрю она приняла порядка 8,4 тыс. пациентов с подозрением на коронавирус. За несколько дней в ней появились санпропускники и шлюзы, разделившие палатный корпус на "чистую" и "грязную" зоны.