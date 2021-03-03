В Москве проведут онлайн-мероприятия для школьников к 8 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тематические онлайн-мероприятия к Международному женскому дню проведут для московских школьников и студентов колледжей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В преддверии Международного женского дня музеи Москвы проведут тематические виртуальные встречи для школьников и студентов колледжей столицы. Ребята узнают, какой вклад в науку внесли представительницы прекрасного пола, почему они выбирают военную профессию и как несут службу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что первое мероприятие состоится 4 марта. Участникам расскажут интересные факты из биографии княгини, писательницы, общественного деятеля, яркой представительницы российского просвещения Екатерины Дашковой. Она стояла у истоков Российской Академии наук и по праву считается одним из величайших умов XVIII века. Онлайн-встречу проведет Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы.

"В этот же день Музей военной истории Российского военно-исторического общества проведет тематическую онлайн-экскурсию "Слабый пол в сильной армии". Школьники и студенты колледжей узнают об истории службы женщин в армейских подразделениях и их вкладе в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - сказал собеседник агентства. О службе женщин в ВМФ речь пойдет на онлайн-встрече 5 марта.