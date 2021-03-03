Реставрация музея Отечественной войны 1812 года началась в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московские специалисты приступили к реставрационным работам в музее Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Началась реставрация музея Отечественной войны 1812 года. Специалисты отреставрируют фасады памятника, воссоздадут части утраченного фасада со стороны недавно открытого пешеходного перехода с улицы Никольской, отреставрируют парадное крыльцо и отремонтируют шатровые части кровли", - говорится в сообщении.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу: площадь. Революции, д. 2/3. В советское время здесь располагался музей В.И. Ленина - главный музей СССР, а сейчас здание входит в комплекс Государственного исторического музея. Почти десять лет в нем находится Музей Отечественной войны 1812 года.

"Это здание построено в неорусском стиле. Интерес представляет архитектурный облик его фасадов: они обыграны с помощью кокошников и арок. Над главным входом размещен рельеф с изображением рабочего и крестьянина, он был поставлен в 1918 году вместо старого герба Москвы. В ходе работ специалисты полностью приведут в порядок кирпичные фасады, кровлю и гранитный цоколь. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия", - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Реставрация здания по плану работ должна завершиться в сентябре 2021 года. Для посетителей музей продолжит работу в обычном режиме.