В Москве ожидается мокрый снег

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла, ночью заморозки могут достигнуть семи градусов.

В Подмосковье температура составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в ночные часы похолодает до десяти градусов мороза.

Порывы западного и северо-западного ветра в четверг могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск четверга, из-за гололедицы - до 12:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.