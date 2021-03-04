В Москве сдали на переработку более 44 тыс. новогодних деревьев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 44,5 тыс. новогодних деревьев сдали на переработку москвичи в рамках экологической акции "Елочный круговорот". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице подвели итоги акции "Елочный круговорот - 2021". За семь недель - с 2 января по 20 февраля - горожане успели сдать на переработку и утилизацию более 44,5 тыс. елей, пихт и сосен. Это те деревья, которые украшали дома москвичей в новогодние праздники. Большая их часть была приобретена на городских елочных базарах", - говорится в сообщении.

В этом году в рамках акции "Елочный круговорот" было открыто 549 пунктов приема деревьев, и еще один пункт - в ближайшем Подмосковье.

"Елочный круговорот" проводится с 2016 года. Главная цель этой акции - не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан ответственно подходить к раздельному сбору отходов. Москвичи традиционно поддерживают эту работу и помогают городу. Например, из 549 пунктов приема деревьев, которые мы открыли в 2021 году, 112 появилось по итогам голосования на портале "Активный гражданин", их выбрали жители", - приводятся в сообщении слова пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В этом году из древесины сделали 180 кубометров щепы. Ее будут использовать в течение года как покрытие для тропинок и дорожек в парках, для обустройства экологических троп, в качестве покрытия для пола в вольерных комплексах.