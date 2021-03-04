Виртуальная лаборатория для занятий робототехникой появилась в библиотеке МЭШ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Виртуальная лаборатория для занятий робототехникой стала доступна в библиотеке МЭШ. Она позволит получить и улучшить навыки программирования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты по разным предметам, не выходя из дома. Новая лаборатория позволит получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике, одной из самых популярных современных компетенций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Новая виртуальная лаборатория "Использование микроконтроллеров" по предмету "Технология" представляет собой инструмент для создания виртуальных электрических схем с использованием модели микроконтроллерной платы Arduino Uno и других схемотехнических компонентов. С ее помощью школьники, увлекающиеся робототехникой, могут изучить принципы программирования микроконтроллера, основы схемотехники, а также научиться моделировать и конструировать электронные устройства и проводить эксперименты не только на уроках, но и дома.

"Чтобы работать в виртуальной лаборатории было проще и удобнее, в ней есть система подсказок, которая поможет детально узнать обо всех ее возможностях. Кроме того, разработчики подготовили видеоинструкцию для пользователей, которую можно посмотреть, авторизовавшись в МЭШ", - говорится в сообщении.