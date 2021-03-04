В Москве завершили реставрацию старинной усадьбы Гусева полоса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московские специалисты завершили реставрацию усадьбы Гусева полоса, которая располагается на территории инновационного центра "Сколково". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Закончилась реставрация еще одной московской усадьбы. С 2015 года реставраторы бережно возрождали былое великолепие главного дома и парка усадьбы Гусева полоса. До начала работ около двух десятилетий она не использовалась и пришла в аварийное состояние. Во время реставрации специалисты вернули исторический облик и фасадам, и интерьеру особняка", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что это были действительно масштабные работы. Они прошли под контролем Мосгорнаследия.

"Специалисты укрепили фундамент и перекрытия, перебрали сруб, отреставрировали кровлю, восстановили слуховые окна, привели в порядок фасады здания. По историческим образцам воссоздали оконные и дверные рамы, а также лестницу, ведущую на полукруглую веранду возле северного фасада", - говорится в сообщении.

Внутри особняка тоже провели масштабные восстановительные работы. По сохранившимся образцам реставраторы воссоздали паркетное покрытие, оштукатурили и обтянули тканевыми обоями стены. В помещениях второго этажа раскрыли исторические дверные проемы, в парадном вестибюле, а также на стенах вдоль лестницы.

Об усадьбе

Название усадьбы - Гусева полоса - впервые упоминается в исторических документах XVIII века. А сохранившиеся до наших дней главный дом и парк относятся к началу XX столетия.

"Дело в том, что имение в 1911 году приобрел инженер-строитель Александр Шумилин. По его проекту и был возведен двухэтажный особняк с каменным фундаментом и деревянными стенами", - говорится в сообщении.

Фасады были оштукатурены, их украсили колоннами коринфского ордера, портиками, треугольным фронтоном, лепниной и медальонами с античными профилями. К северному фасаду здания пристроили полукруглую веранду. Дом был оснащен инженерными новинками того времени - центральным отоплением, канализацией, вентиляцией, электрическим освещением, ванными комнатами, теплыми ватерклозетами.