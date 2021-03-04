В Москве больница № 15 им. Филатова возобновит оказание плановой медицинской помощи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Больница № 15 им. Филатова возобновляет оказание плановой медицинской помощи. На протяжении 11 месяцев в учреждении проходили лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Больницы, ранее перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19, возвращаются к привычному режиму работы. На фоне постепенного снижения заболеваемости в городе создан достаточный коечный фонд для оказания эффективной медицинской помощи всем больным с коронавирусной инфекцией. В числе возобновивших плановую работу стационаров - городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова, которая на протяжении года играла важнейшую роль в борьбе с опасным заболеванием. Всего здесь было задействовано 1 877 коек для пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все помещения больницы прошли специальную санитарную обработку, а персонал проверен на наличие коронавирусной инфекции. Это позволяет гарантировать полную безопасность пациентов и обеспечить им все необходимые виды лечения.

"В "красной зоне" остался только роддом, расположенный в отдельно стоящем корпусе. Он необходим для оказания профильной помощи беременным женщинам с симптомами COVID-19. Также на территории больницы возобновляет дежурство в круглосуточном режиме вертолет Центра экстренной медицинской помощи. Благодаря авиамедицинской помощи пациентов с инфарктами и инсультами доставляют в больницу № 15 значительно оперативнее, что помогает оказать своевременную медицинскую помощь и спасти жизни", - говорится в сообщении.

По словам главного врача больницы Валерия Вечорко, за время работы в режиме пандемии в отделениях стационара, включая акушерское, прошли лечение более 50 тыс. пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" или подозрением на нее.

"Больница в течение 11 месяцев оказывала помощь пациентам с COVID-19, она была в числе первых, кто принял удар на себя. Все корпуса в течение семи дней были полностью перепрофилированы на прием больных с подозрением на коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию. В их числе был и роддом, в котором оказывали профильную помощь беременным женщинам с симптомами COVID-19", - говорится в сообщении.