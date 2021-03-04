Собянин осмотрел ход строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро до "Внуково"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход работ на строящемся участке Калининско-Солнцевской линии метро к аэропорту "Внуково". Он также посетил будущую станцию метро "Пыхтино", которая будет расположена на территории поселения Внуковское, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца.

По информации пресс-службы, строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 года. В настоящее время строительная готовность составила 15%.

"Это уникальный и сложный проект, метро впервые дойдет до столичного аэропорта "Внуково". Столиц, где метро доходит до аэропорта, в мировой практике не так много", - сказал журналистам мэр. По его словам, проект планировки территории активно обсуждался с жителями, поэтому власти Москвы постарались сделать расположение для них максимально комфортным.

"Когда будут станции "Внуково" и "Пыхтино" введены в эксплуатацию, они обеспечат транспортом 350 тысяч жителей, помимо того, что москвичи смогут доехать до аэропорта", - добавил мэр.

Председатель правления ООО "ИБТ" Владимир Петрук сообщил, что уже начата разработка грунта. "Тоннелепроходческие щиты в направлении к станции метро "Рассказовка" начнут работу в мае этого года. Щиты в направлении станции "Внуково" будут работать в 2022 году. До конца 2023 года мы планируем завершить строительство", - отметил Петрук.

Станцию "Внуково" интегрируют в инфраструктуру аэропорта: со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.