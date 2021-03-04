Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Жителей Москвы 8 Марта ожидает небольшой снегопад и 12-градусный мороз. Однако накануне праздника "ныряющий" циклон принесет в столицу отрицательные ночные температуры, а днем нулевые, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее неблагоприятный день - это 7 марта. Так называемый ныряющий циклон, термин появился из-за того, что если смотреть на карту, то север все равно находится наверху, поэтому эти циклоны как бы ныряют сверху вниз. Вот, "ныряющий" циклон приведет к тому, что ночные температуры будут: - 7, - 9, а вот днем несколько потеплеет даже до 0 градусов. Но снег, метель, ночью снег, да и днем тоже, метель, потому что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, но это перед 8 марта. И гололедицы, и снежные заносы в этот день ожидаются", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС в четверг.

По его словам, непосредственно 8 марта будет облачно и пройдет небольшой снег.

"А вот 8 марта облачно, но это облачно на небе, в душе-то у мужчин светло, ясно и небольшой снежок, температура, внимание, ночью: плюс 10, +19, днем: +16, +25. Я хочу напомнить, что в очередной раз джентльмены Гидрометцентра России, члены ученого совета Гидрометцентра решили именно 8 Марта выставлять температуру в градусах Фаренгейта", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что по Цельсию температура 8 марта будет до 7-12 градусов мороза ночью и днем до 4-9 градусов мороза.