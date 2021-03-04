Вильфанд рассказал, что нынешняя зима в Москве оказалась аномально теплой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Зима в Москве 2020-2021 года оказалась аномально теплой. Средняя температура воздуха превысила норму почти на 1 градус, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя температура зимнего периода составила минус 6,9 градуса, а норма - минус 7,7 градуса, то есть февраль в Москве был холодным, но температура зимой оказалась выше нормы", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС в четверг.

По словам Вильфанда, согласно социологическим опросам, москвичам прошедшая зима показалась холодной. И эти ощущения будут совпадать с оценками метеорологов после 2022 года, когда климатические нормы будут актуализированы.

"В следующем году мы перейдем на новые нормы, и, конечно же, нормы зимней температуры за период с 1991 по 2020 год будут существенно выше. В этом смысле действительно, если в следующем году такая зима повторится, можно будет сказать, что она холодная", - пояснил он.