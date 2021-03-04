Интервалы движения поездов увеличили на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Несколько поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами из-за остановки электрички. Об этом сообщается в четверг на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"На D1 и Савеловском направлении в сторону Лобни несколько поездов следуют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки пригородного поезда. Совместно с МЖД принимаем все меры по восстановлению графика", - говорится в сообщении.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отмечается, что к остановившемуся поезду направлен вспомогательный локомотив, который в ближайшее время его отбуксирует.

В новость внесены изменения (22:58 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.