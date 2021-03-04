{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД восстановили движение поездов

Ранее несколько поездов следовали в сторону области с увеличенными интервалами из-за незапланированной остановки электрички

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Движение пригородных электропоездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) восстановили после сбоя из-за незапланированной остановки электрички. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Восстановлено движение поездов в сторону области на Савеловском направлении Московской железной дороги. В настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько электропоездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД следовали с увеличенными интервалами из-за незапланированной остановки электрички. Ее отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива.

Теги
Россия
Работы Пикассо, Шагала и Церетели покажут на выставке в Москве
Мероприятие приурочили к пятилетию московской галереи Altmans Gallery
Читать полностью