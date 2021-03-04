На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД восстановили движение поездов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Движение пригородных электропоездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) восстановили после сбоя из-за незапланированной остановки электрички. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Восстановлено движение поездов в сторону области на Савеловском направлении Московской железной дороги. В настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько электропоездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД следовали с увеличенными интервалами из-за незапланированной остановки электрички. Ее отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива.