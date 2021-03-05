В Москве открывается первая в России выставка южнокорейского художника Кван Йонг Чана

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Первая в России персональная выставка южнокорейского художника Кван Йонг Чана Aggregations открывается в Askeri Gallery в пятницу. Она приурочена к пятилетию галереи и предшествует масштабной выставке, которая пройдет в следующем году, рассказала ТАСС основательница галереи Полина Аскери.

"В этом году мы впервые представляем персональный проект Кван Йонг Чана в России, показывая 10 масштабных работ, большая часть которых не показывалась. Экспозиция приурочена к пятилетию Askeri Gallery", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что выставка - первый шаг к еще более масштабному проекту, который планируется провести в будущем году совместно с Московским музеем современного искусства (ММОМА). По словам Аскери, впервые она увидела работы художника около восьми лет назад и очень хотела сделать его выставку в Москве. После публикации ее отзыва о работах Кван Йонг Чана в социальных сетях с ней связался сын и директор художника и предложил сотрудничество.

На выставке в Москве представлены объекты, созданные в авторской технике и состоящие из множества небольших треугольников, завернутых в тутовую бумагу, окрашенную чаем или пигментом. В галерее говорят, что в своих работах художник пытается разгадать коды и символы, которыми наделена наша жизнь.

Кван Йонг Чан родился в Хонгчуне (Южная Корея) в 1944 году. Получил степень бакалавра изящных искусств в Университете Хонгик (Сеул, Южная Корея) и степень магистра изящных искусств в Колледже искусств Филадельфии (Пенсильвания, США). Произведения художника находятся в собраниях Музея Виктории и Альберта (Лондон), Фонда Рокфеллера и Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк), Филадельфийского общества (Пенсильвания, США), Национального музея современного искусства и Сеульского музея искусств (Южная Корея).