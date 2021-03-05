До трех градусов мороза и небольшой снег прогнозируют в Москве 5 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве синоптики прогнозируют заморозки до трех градусов, ночью - до 11 градусов.

В Подмосковье температура в дневные часы опустится до пяти градусов мороза, ночью морозы могут достигать 18 градусов.

Скорость западного и северо-западного ветра в пятницу не превысит 10 м/с.

"Гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве и Подмосковье до 12:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.