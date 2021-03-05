Кол-центр в Москве за год принял более 1,8 млн звонков, связанных с COVID-19

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 1,8 млн звонков поступило на горячую линию московского кол-центра, созданного год назад в связи с введением в Москве режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Всего за год операторы приняли более 1,8 млн звонков. С начала пандемии таким образом оформлено почти 700 тыс. услуг. Более 80% выполнялось день в день: покупка и доставка продуктов питания и лекарств, товаров первой необходимости, корма для домашних питомцев, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице на период домашнего режима. Благодаря совместной работе операторов кол-центра и команды из 7 тыс. социальных работников жители получили более полумиллиона бесплатных социальных услуг", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что режим повышенной готовности в Москве был введен 5 марта 2020 года указом мэра. Документ, в частности, обязывал граждан, вернувшихся в столицу из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщать о своем прибытии по телефону горячей линии и самоизолироваться дома на 14 дней, а при появлении признаков ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Эти меры позволили прервать цепочку распространения вируса из-за рубежа. На работодателей была возложена обязанность измерять температуру работников и отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой.

"Режим <...> впервые в истории России был применен в столице, и сразу же стал образцом для других регионов страны. В соответствии с указом, оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом был переведен на круглосуточный режим работы для оперативного реагирования", - отметили в пресс-службе.

В созданный в Москве кол-центр жители могли обратиться за оформлением больничного листа, который затем доставляли сотрудники центров госуслуг прямо на дом. "Таким образом в Москве было обеспечено оперативное оформление больничных листов без посещения горожанами медучреждений", - сообщили в пресс-службе. Затем спектр задач горячей линии увеличился, операторы кол-центра обзванивали заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, узнавали об их самочувствии. "Благодаря исходящим звонкам удалось выявить более 2 млн контактных лиц. Работа велась и по приему входящих звонков - москвичам было важно получить ответы на вопросы относительно COVID-19. Затем кол-центр Комплекса социального развития начал принимать заявки на оказание социальной помощи", - сообщили в пресс-службе.