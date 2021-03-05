В Москве на один день появится праздничная остановка общественного транспорта "8 Марта"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Остановка наземного общественного транспорта "Улица 8-го Марта" на один день получит название "8 Марта". Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.

"Остановочный пункт "Улица 8-го Марта" будет на один день переименован в "8 Марта". Думаю, что это будет приятным сюрпризом для наших женщин", - сказала Темникова.

Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", остановочный павильон будет празднично оформлен, а женщинам на этой остановке будут дарить цветы.

"На центральных маршрутах наземного транспорта прозвучат аудиопоздравления от известных актеров и музыкантов: Валерия Сюткина, Сергея Безрукова и группы Dabro. В автобусах № 908, следующих от метро "Каширская" до "Филевского парка", художники нарисуют скетч-портреты и подарят их девушкам", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, 8 марта на Северном речном вокзале в 13:00 преподаватели из австрийской высшей школы этикета напомнят слушателям, как оставаться леди в ресторане, на прогулке, в транспорте и других местах, где мы бываем каждый день. В 14:00 специалисты из международной школы флористов-дизайнеров "Николь" проведут мастер-класс по составлению весенних букетов, гости узнают о популярных цветовых сочетаниях и соберут живые композиции. Также при входе в здание Северного речного вокзала сотрудники вокзала и волонтеры всероссийской акции "Вам, любимые!" будут дарить женщинам цветы.