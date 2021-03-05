Флешмоб "ГодМыВместе" состоялся в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Флешмоб в честь года акции "МыВместе" состоялся на ВДНХ в Москве. В нем приняли участие волонтеры и жители столицы, сообщил ТАСС в пятницу директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"Прошедший год показал всем нам, как много в столице неравнодушных людей. Самую масштабную акцию взаимопомощи #МыВместе с момента ее старта, 28 марта 2020 года, поддержали более 23 тыс. добровольцев. Эти люди не остались в стороне и пришли на помощь городу и всем тем, кто должен был находиться на домашнем режиме из-за пандемии", - сказал Покровский.

Он добавил, что с 1 по 6 марта по всей России пройдут специальные мероприятия, посвященные этой акции.

"Сегодня, 5 марта, в Москве на ВДНХ состоялся флешмоб "ГодМыВместе", где добровольцы и любой желающий передали друг другу клубок оранжевых ниток - символ акции "Мы Вместе" - и повязали себе на руку оранжевую нить как напоминание о всех добрых делах", - сказал Покровский.

28 марта 2020 года в Москве открылся штаб акции "Мы Вместе". Волонтеры столицы помогали горожанам, вынужденно находившимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Добровольцы доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.