Нацпарк "Лосиный остров" заключил договор на отлов бездомных собак

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Национальный парк "Лосиный остров" усилил охрану в местах, где собираются олени, и организовал круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции. Парк заключил договор с фондом помощи животным "Ника", который предусматривает отлов бездомных животных, их перевозку, карантинные мероприятия и пожизненное содержание, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Лосиного острова".

"На данный момент между учреждением и благотворительным фондом помощи животным "Ника" заключен договор. Предмет договора - организация мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории национального парка с дальнейшей транспортировкой в приют, карантинная передержка и пожизненное содержание в приюте", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, служба инспекторов "Лосиного острова" усилила охрану в местах локализации оленей, организовано круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции. Также обеспечено постоянное информационное взаимодействие между администрацией национального парка и администрациями городских округов.

"Бездомные собаки являются естественным фактором беспокойства для диких животных, обитающих на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соседство ООПТ с мегаполисом неизбежно формирует проблему проникновения на заповедные территории городских бродячих собак, которые сбиваются в стаи и совершают нападения. "Лосиный остров" не раз обсуждал эту проблему с городскими властями подмосковных городских округов Щелково, Мытищи и Королев, граничащими с национальным парком в местах обитания популяции дальневосточного пятнистого оленя", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что территория биостанции огорожена сплошным забором, а при въезде на ООПТ расположена "входная группа с осуществлением контроля за заездом на территорию". Во избежание нарушений природоохранного законодательства на территории парка регулярно дежурит оперативно-патрульная служба.

Случаев браконьерства не зафиксировано

Ранее "Новая газета" сообщила, что в национальном парке в течение февраля было убито шестнадцать пятнистых оленей, на телах некоторых из них были обнаружены огнестрельные ранения, говорящие о том, что выстрелы производились "профессиональными охотниками". Кроме того, по данным издания, в парке больше не работают егеря.

При этом пресс-служба нацпарка опровергла данные газеты об убийствах животных, сообщив, что в феврале на территории биостанции произошли нападения на оленей со стороны бездомных собак, в результате чего погибли три особи, однако случаев браконьерства зафиксировано не было. "В период с 22 по 24 февраля на территории Лосиной биостанции стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей. Три особи получили тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Гибель копытных зафиксирована службой охраны национального парка и подтверждена ГБУВ "Мытищинская ветеринарная станция" (Московская область). <...> Случаи браконьерства на территории национального парка не установлены", - сообщили в пресс-службе "Лосиного острова".

Также в парке отметили, что полномочия по регулированию численности бездомных животных возложены законодательством на органы местного самоуправления. Так, совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрациями городов проработан вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории национального парка специализированной организацией.

"Существование егерской службы в национальном парке "Лосиный остров" с указанием возложенных функций и полномочий не предусмотрено федеральным законом <...> "Об особо охраняемых природных территориях", положением о национальном парке "Лосиный остров" <...>, а также иными нормативными актами", - уведомили в пресс-службе.