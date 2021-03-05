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Собянин советует пожилым москвичам сделать первую поездку на транспорте в пункт вакцинации

Ранее мэр столицы сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил пожилым москвичам, чьи социальные карты будут разблокированы для проезда на общественном транспорте с 8 марта, совершить свою первую поездку в пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

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"Мы должны понимать, что все равно риски остаются, особенно риски для группы пожилых людей и с хроническими болезнями. Поэтому открывая возможность передвижения по льготным билетам, мы все-таки рекомендуем им воздерживаться, насколько это возможно, от поездок. И первую поездку, если уж можно сделать, то сделать в пункт вакцинации, чтобы привиться и чувствовать себя в безопасности", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее мэр сообщил в своем блоге, что домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным, их социальные карты будут разблокированы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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