Собянин советует пожилым москвичам сделать первую поездку на транспорте в пункт вакцинации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил пожилым москвичам, чьи социальные карты будут разблокированы для проезда на общественном транспорте с 8 марта, совершить свою первую поездку в пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Мы должны понимать, что все равно риски остаются, особенно риски для группы пожилых людей и с хроническими болезнями. Поэтому открывая возможность передвижения по льготным билетам, мы все-таки рекомендуем им воздерживаться, насколько это возможно, от поездок. И первую поездку, если уж можно сделать, то сделать в пункт вакцинации, чтобы привиться и чувствовать себя в безопасности", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее мэр сообщил в своем блоге, что домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным, их социальные карты будут разблокированы.