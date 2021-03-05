{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Станция метро "Сухаревская" в Москве возобновила работу в штатном режиме

Ранее поезда временно проезжали "Сухаревскую" без остановки в сторону центра по требованию полиции

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Станция столичного метро "Сухаревская" работает в штатном режиме. Поезда, следующие в сторону центра, снова останавливаются на станции, об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.

"Станция "Сухаревская" Калужско-Рижской линии работает в штатном режиме. Поезда в сторону центра останавливаются на станции", - говорится в сообщении.

Ранее поезда временно проезжали "Сухаревскую" без остановки в сторону центра по требованию полиции. В УМВД на столичном метрополитене ТАСС уточнили, что была найдена бесхозная коробка, после проверки стало понятно, что она не представляет опасности.

Теги
Россия
Мужчина погиб, попав под поезд на станции "Покровское" МЦД-2
Происшествие не повлияло на график движения поездов
Читать полностью