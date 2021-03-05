Станция метро "Сухаревская" в Москве возобновила работу в штатном режиме

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Станция столичного метро "Сухаревская" работает в штатном режиме. Поезда, следующие в сторону центра, снова останавливаются на станции, об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.

"Станция "Сухаревская" Калужско-Рижской линии работает в штатном режиме. Поезда в сторону центра останавливаются на станции", - говорится в сообщении.

Ранее поезда временно проезжали "Сухаревскую" без остановки в сторону центра по требованию полиции. В УМВД на столичном метрополитене ТАСС уточнили, что была найдена бесхозная коробка, после проверки стало понятно, что она не представляет опасности.