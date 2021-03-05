Тарифы на парковку изменятся с 5 апреля почти на 200 участках улиц Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Стоимость парковки изменится на 193 участках улиц в Москве. В некоторых случаях она станет ниже, об этом в пятницу сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

"Стоимость парковки - это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно. С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость парковки снизится, на других начнет действовать дифференцированный тариф. "На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время", - добавили в департаменте.

В сообщении поясняется, что если паркинги заполняются равномерно, в каждом из них будет около 15-20% свободных мест для парковки автомобилей. "Это предотвратит блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который и создает дополнительные пробки. Дорога станет свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее - особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест", - отмечается в сообщении.