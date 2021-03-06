Новый цикл видеоэкскурсий опубликовали на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Новая серия онлайн-экскурсий появилась на медиаплатформе #Москвастобой. В этот цикл вошли пять маршрутов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Новый цикл экскурсий состоит из пяти выпусков. Все они уже доступны на медиаплатформе #Москвастобой. В первом выпуске "Сердце Москвы" зрители прогуляются от Манежной площади до Садового кольца и узнают, для чего нужен был грот в Александровском саду, откуда берет начало знаменитая библиотека имени В. И. Ленина и для чего изначально были построены здания Музея Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что второй выпуск посвящен "клиническому городку" XIX века, который располагался на территории старого Новодевичьего поля.

"Открыть для себя неизвестные арбатские переулки и узнать историю появления зданий в авангардном стиле в этом московском районе можно будет на третьей онлайн-экскурсии. В четвертом выпуске зрителям расскажут про историю Северного Тушина. Для кого здесь строили двухэтажные дома, где находится дом, в котором жило руководство канала имени Москвы, и как сейчас выглядит знаменитый московский район- москвовед Мария Калиш расскажет всю историю этого места, начиная с XVI века", - пояснил собеседник агентства.

Завершит цикл прогулка по проспекту-дублеру Мясницкой улицы. Посетители онлайн-экскурсии узнают, как можно возвести улицу в центре живого города и сколько десятилетий может уйти на постройку одного здания.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступна английская версия проекта - #Moscowwithyou.