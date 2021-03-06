Южный служебный флигель усадьбы Петровско-Разумовское отреставрируют в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фасады южного служебного флигеля усадьбы Петровско-Разумовское планируют отреставрировать в Москве. Здание, построенное XVIII-XIX веках, является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение реставрации фасадов южного служебного флигеля усадьбы Петровско-Разумовское. Здание расположено по адресу: Тимирязевская улица, дом 52, корпус 9.

"Южный служебный флигель усадьбы Петровско-Разумовское находится в неудовлетворительном состоянии. Строение нуждается в проведении качественных реставрационных работ. Специалисты очистят фасады, покрасят в песочный цвет и обработают защитными составами. Отдельное внимание уделят вычинке кирпичной кладки стен и реставрации белокаменного цоколя. Также мастера приведут в порядок фундаменты и отмостку флигеля", - сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводят в сообщении.

Кроме этого, реставраторы планируют восстановить входные группы здания, заменить существующие пластиковые и деревянные окна на дубовые, восстановив историческую расстекловку, а также привести в порядок кровлю и водоотвод.

Работы начнутся в ближайшее время, а завершат их до конца 2021 года.

Все постройки усадьбы относится к архитектурному стилю эклектика. В настоящее время здание принадлежит Российскому государственному аграрному университету - МСХА имени К.А. Тимирязева.