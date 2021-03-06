Станцию метро "Марьина Роща" БКЛ и одноименные платформы МЦД планируют открыть в 2022 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Открыть новые остановочные пункты "Марьина Роща" для МЦД-2 МЦД-4 и одноименную станцию метрополитена Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"В 2022 году остановочные пункты здесь будут завершены. Стандартное выполнение работ: возведение платформ, пешеходных переходов для пассажиров с одной платформы на другую, обеспечение связки с другими видами транспорта. Будет создан транспортно-пересадочный узел: метро - железнодорожные станции - наземный транспорт", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что Московские центральные диаметры являются совместным проектом правительства Москвы и Российских железных дорог.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, к строительству нового остановочного пункта "Марьина Роща" на МЦД-2 рабочие приступили в прошлом году. Сейчас продолжаются работы по освобождению территории, а также сооружение фундамента южного вестибюля станции. Готовность станции составляет 15%.

"В рамках первого этапа для пассажиров возводится платформа с навесом на всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. При этом для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты и эскалаторы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе второго этапа здесь появится еще одна платформа для поездов МЦД-4, станция будет расположена между "Рижской" и "Дмитровской" Рижского направления. С нее можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и строящейся БКЛ. Строительство остановочного пункта ведется без остановки движения поездов.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.