Синоптики сообщили, что в Москве 7 марта выпадет почти рекордное количество осадков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. До 9 мм осадков выпадет в разных районах Москвы и Подмосковья в воскресенье. Это четверть месячной нормы и близко к рекордным значениям за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В разных районах Москвы и Московской области только за 7 марта выпадет от 4 до 8-9 мм осадков. Это очень много, потому что март - самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, количество выпавших осадков за воскресенье в Москве может приблизится к рекордному значению, которое составляет 8,1 мм осадков в настоящее время.

"Максимальное количество осадков для 7 марта за всю историю метеонаблюдений - 8,1 мм. Интересно и то, что 8 марта оказывается одним из самых сухих дней: максимальное количество осадков выпало аж в 1893 году, и это всего лишь 6,6 мм. Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что сложная и опасная погода придет в большинство регионов европейской части России в воскресенье, 7 марта. Ожидаются метели, снегопады, снежные заносы и порывы ветра до 20 м/с.