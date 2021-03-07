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Снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 7 марта

Порывы ветра юго-западного и западного направлений могут достигать 20 м/с

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 9 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 20 м/с, в связи с чем в Московском регионе 7 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус 4 - плюс 1 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 12 градусов.

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