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В Гидрометцентре сообщили об аномальном холоде в Москве 8 марта

Днем максимальная температура составит 3-5 градусов мороза
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве днем 8 марта будет в диапазоне 3-5 градусов мороза. Это на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура - 5-3 градуса мороза ожидается", - сказал Вильфанд.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 2-3 градуса ниже нормы. Метеоролог также напомнил, что в связи с Международным женским днем прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта, потому температура днем достигнет примерно плюс 20 градусов по этой системе.

Ранее Вильфанд сообщил, что специалисты Гидрометцентра России готовят подарок женщинам на 8 Марта. Праздничный прогноз они представят в градусах Фаренгейта, чтобы температура была положительной.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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