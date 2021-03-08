В Москве подготовили большую праздничную программу в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. К Международному женскому дню в Москве подготовили большую развлекательную программу для горожан и гостей столицы.

В честь праздника "Москино" представит новый проект - киноклуб "8 Марта", посвященный выдающимся женским именам в кино. Он откроется показом картины "Небо. Самолет. Девушка" с Ренатой Литвиновой в главной роли.

"Зрители впервые увидят отреставрированную копию фильма, которую представят киновед, программный директор открытого российского фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева, режиссер Вера Сторожева и продюсер Елена Яцура", - рассказали ТАСС в пресс-службе киносети.

Зрители также смогут принять участие в обсуждении картины с приглашенными гостями. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Международный женский день отметят и на ВДНХ. В центре "Космонавтика и авиация" 8 марта в 16:00 начнется документальный фильм "Женский космос" телестудии Роскосмоса. Зрители узнают истории семи представительниц прекрасного пола - четырех россиянок и трех американок, связавших свою жизнь с изучением неземных просторов. Показ пройдет в лектории "Кулибин Про". А в 19:00 одни из лучших исполнителей французской песни Татьяна Колосова и оркестр "Бельвиль" приглашают на музыкальный сторителлинг-спектакль "Виват, Пиаф!".

Специальную программу для москвичей и гостей столицы подготовил также Москонцерт. "В праздник мы решили порадовать наших гостей и провести ряд мероприятий. Например, "Танго длиною в жизнь". Начнется мероприятие в 19:00. В этот вечер зрители увидят уникальный музыкально-танцевальный проект. Познакомиться с афишей мероприятий и приобрести билеты можно на нашем сайте", - рассказали ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

В парках Москвы

8 Марта отметят и в парках Москвы. С 11:00 до 14:00 в рамках акции "Вам, любимые" волонтеры поздравят посетительниц с Международным женским днем и подарят им тюльпаны. В акции примут участие парк "Сокольники", Измайловский парк, Парк Горького, сад "Эрмитаж", парк искусств "Музеон" музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", а также парк "Кузьминки. Праздничные мероприятия пройдут в 80 парках культуры и отдыха Московской области. Для гостей проведут концерты, мастер-классы, квесты, дискотеки и игры.

О работе транспорта

Парковка на улицах Москвы в честь Международного женского дня будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф - 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

Кроме того, остановка наземного общественного транспорта "Улица 8-го Марта" на один день получит название "8 Марта". А на центральных маршрутах наземного транспорта прозвучат аудиопоздравления от известных актеров и музыкантов: Валерия Сюткина, Сергея Безрукова и группы Dabro. В автобусах №908, следующих от метро "Каширская" до "Филевского парка", художники нарисуют скетч-портреты и подарят их девушкам.