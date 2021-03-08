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Гололедица, метель и до пяти градусов мороза ожидаются в Москве 8 марта

Порывы ветра западного и северо-западного направлений могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Облачная погода с гололедицей, небольшим снегом и местами метелью ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 5 - минус 3 градуса. В ночь на вторник она может опуститься до минус 16 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем в Московском регионе до 03:00 9 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 23 градуса.

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