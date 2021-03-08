В Московском зоопарке рассказали, как отмечают 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Животные Московского зоопарка получили ледяное угощение к празднику 8 Марта, сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

"К 8 Марта в Московском зоопарке готовились и сотрудники, и его обитатели. Киперы делали украшения для вольеров - из цветов, ягод, овощей и фруктов. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства", - говорится в сообщении.

Например, папуанские пингвины получили в подарок разноцветные фигурки изо льда, внутри была рыба. Вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка птицы получили коробку с насекомыми.

Панда Диндин из всех угощений выбрала грушу, рассказали в пресс-службе. Другим обитателям зоопарка достались лакомства в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей.

"Все это входит в обычный рацион наших обитателей, но таким образом сотрудники зоопарка сделали праздники ярче и для себя, и для своих подопечных", - говорится в сообщении.