Волонтеры в Москве подарили женщинам около 300 тыс. цветов

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Акция "Вам, любимые" состоялась 8 марта в Москве - волонтеры подарили женщинам около 300 тыс. цветов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Акция "Вам, любимые" - это одно из самых ярких и прекрасных весенних событий для волонтеров и жителей города. Уже в пятый раз добровольцы раздавали девушкам и женщинам на весенних улицах Москвы замечательные тюльпаны. Всего сегодня подарили около 300 тыс. цветов. На 40 площадках помогали 500 волонтеров", - рассказала Драгунова.

Она добавила, что атмосферу праздника на площадках создавали и музыканты проекта "Уличный артист" при поддержке Московского продюсерского центра. "А еще в городе расположились специальные праздничные почтовые ящики - все желающие могут подписать яркие открытки и отправить их сразу же", - рассказала Драгунова.

Она добавила, что "добровольцы за время пандемии и вынужденных ограничений соскучились по таким масштабным и милым акциям". "Надеюсь, что скоро мы сможем проводить и другие крупные события, дарить радость и праздник городу и горожанам", - добавила Драгунова.