Заммэра Москвы считает, что явных ошибок за год борьбы с эпидемией COVID-19 не было

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Явных ошибочных решений в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции в Москве принято не было, сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Сложный вопрос, постоянно оборачиваюсь, смотрю. Сложно делать выводы окончательно, что сделано было неправильно, а что правильно. Так, явных каких-то вещей, которых я бы сейчас, обернувшись, не сделала, нет. Наверное, можно было бы, копаясь в себе, что-то сделать чуточку быстрее", - ответила Ракова на вопрос, было ли что-то сделано неправильно за год борьбы с коронавирусом.

Она добавила, что, возможно, можно было бы еще быстрее в Москве разворачивать госпитали для лечения больных коронавирусом, еще быстрее развернуть сеть тестирования на COVID-19, а также в определенный период больше людей госпитализировать и меньше оставлять дома и наоборот. "Может быть, пройдет год, и придет другое осознание и понимание, что что-то было сделано не так", - заключила заммэра.