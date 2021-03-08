Ракова сообщила количество свободных коек в Москве для лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом остаются в Москве свободными на данный момент, сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"На сегодня, с утра, [были свободными] 3 тыс. 50-60 [коек] из 9 тыс. У нас ни разу за вторую волну не было меньше 25%, учитывая, что мы их резко сокращаем. Все ключевые клиники практически выведены из ковидных. Остались временные госпитали, Коммунарка, один корпус 52-й больницы, все остальные выводятся. 15-ю [больницу] уже вывели, останется один роддом. По максимуму остались инфекционные больницы - первая, вторая и новая больница в Вороновском на территории Новой Москвы, для которых это базовый профиль", - сказала Ракова.

Она добавила, что экстренная медицинская помощь в лечении коронавируса и других случаях оказывается всем, кто находится на территории Москвы, и в полном объеме. "Ковидный туризм" из других регионов был сведен к минимуму, так как долгое время мы работали на пределе [количества] коек, так как возможности просто не было. Как только ситуация в Москве улучшалась, спало напряжение первой волны, никто заполнение коек жестко не контролировал - в рамках ОМС приезжали, оплачивали", - сообщила Ракова.