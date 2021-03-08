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Пандемия COVID-19

Ракова сообщила, что большая часть москвичей одобрила вынужденное онлайн-обучение в школах

Заммэра напомнила, что новую систему для дистанционного обучения московских школьников внедряли в начале сентября

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Большинство родителей московских школьников поддержали решение столичных властей о временном переводе учащихся столичных школ на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Мы проводили кучу социологических опросов. И большинство родителей, конечно, тотально поддерживали дистанционное образование. Конечно, при этом, в силу разности интересов, у нас очень большая группа родителей и не поддерживала дистанционное образование. Просто те, кто поддерживает, их обычно не слышно - они в "фейсбуках" не пишут, а те, кто не поддерживают и которым не нравится, - они более активны, поэтому их больше видно", - сказала Ракова.

Она уточнила, что перевод обучения московских школьников в онлайн был вынужденной мерой. По ее словам, многие родители изъявили желание оставить данный формат обучения для своих детей и после снятия ранее введеных ограничений.

Заммэра уточнила, что новую систему для дистанционного обучения московских школьников внедряли в начале сентября.

"Нагрузка на нее, учитывая объем московских школ, была такая запредельная, конечно, первую неделю она "лежала": без конца срывались уроки, не было связи, невозможно было зайти. Такой мощный сервис и новый инструмент нельзя тестировать в лабораторных условиях. Конечно, как только он запускался, были пробелы, которые максимально быстро устраняли: через 2 недели, в октябре, и до конца этого года, до новогодних праздников уже вообще никаких проблем не было", - уточнила она.

Московские школьники 6-11-х классов с 19 октября 2020 года были переведены на дистанционное обучение и возобновили учебу в обычном режиме с 18 января.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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