Почти 180 тыс. москвичей трудоустроили через службу занятости с начала пандемии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Порядка 180 тыс. жителей столицы нашли новую работу благодаря службе занятости населения с начала пандемии. Об этом сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"За весь период пандемии нам удалось трудоустроить только через службу занятости, которая эффективно работает в Москве совместно с различными коммерческими структурами, которые занимаются рынком труда, 178 тыс. москвичей на новую работу. Причем в самый тяжелый период - с апреля по июнь - это 28 тыс. Для рынка труда Москвы это достаточно существенная цифра. Только обратившихся на службу занятости у нас около 300 тыс. [человек]", - сказала она

Она уточнила, что до эпидемии коронавируса в городе регистрируемая безработица стремилась к нулю и была равна 0,4%. По ее словам, в условиях пандемии особенно пострадала сфера услуг. Так, безработица в середине-конце октября составляла уже 3%. Сейчас она снова спускается и составляет порядка 0,8-0,9%, что все равно существенно для рынка.

При этом рынок вакансий Москвы к настоящему моменту насчитывает около 300 тыс. вакансий, он постепенно восстанавливается. "Даже в самые худшие периоды около 70 тыс. вакансий на рынке было. Те, кто хотят в Москве работать, всегда эту работу могут найти", - заключила Ракова.